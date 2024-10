Des associations environnementales manifestent près du Parlement bruxellois

Ils dénoncent le report attendu de la prochaine phase de restriction de la zone de basse émission (LEZ). La proposition d'ordonnance MR-PS-Engagés figure à l'agenda de la séance plénière. Le débat est prévu dans la matinée et le vote interviendra dans l'après-midi, après les questions d'actualité.

Pour Martine Van Dooren, présidente de l'association des "grands-parents pour le climat", l'argument social présenté par les promoteurs du report est fallacieux. "La mesure est connue depuis six ans. Et on dépense des millions pour les voitures de société, on aurait bien pu trouver des moyens pour aider" les personnes qui auraient été mises en difficulté. Politiquement, Mme Van Dooren a dénoncé un "retournement de veste" du PS, qui siégeait dans la majorité sortante. Elle a aussi mis en doute les expressions des Engagés en faveur de la santé.