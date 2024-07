Des bolides historiques les 20 et 21 juillet à Zolder à l'occasion du Historic Grand Prix

Les amateurs de voitures anciennes pourront s'émerveiller devant les nombreux bolides emblématiques et exclusifs qui disputeront le Historic Grand Prix les 20 et 21 juillet sur le circuit automobile de Zolder.

Le Historic Grand Prix présentera cinq séries sur la piste, dans lesquelles évolueront des voitures emblématiques couvrant plusieurs décennies de l'histoire de la course. Le Youngtimer Trophy, auquel près de 200 pilotes sont inscrits, proposera, autre autres, au public un éventail unique de voitures des années 70 et 80. Les voitures GT d'une cylindrée maximale de 3,6 litres et les voitures de tourisme disputeront quant à elles la GT Cup et le Tourenwagen Trophy. La Belcar Historic Cup, une des classes de course les plus populaires en Belgique et aux Pays-Bas, sera ouverte aux voitures de course historiques de différentes marques et années de construction.

Un concours d'élégance, programmé le dimanche, présentera une cinquantaine de voitures classiques exceptionnelles réparties en sept catégories différentes. Le public pourra découvrir, notamment, toutes les générations de Ford Mustang, des modèles exceptionnels de la Volkswagen Golf, de l'Aston Martina DBR 22 et de la Porsche 918. On célébrera par ailleurs les 100e, 60e et 50e anniversaires de MG, de la Ford Mustang et de la Volkswagen Golf. L'ancien pilote belge Thierry Boutsen sera présent au concours avec sa F1 Arrows A8.