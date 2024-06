Le Nissan X-Trail est-il vraiment fait pour "partir à l'aventure", comme le promet la marque? Nous l'avons mis à l'épreuve

A l’intérieur, la sellerie en cuir brun donne un effet très sympa et participe, avec le toit ouvrant, à l’ambiance lumineuse de l’habitacle.

Nissan nous a mis son modèle le plus haut de gamme à disposition, le X-Trail e-Power e-4ORCE Tekna+. L’entrée de gamme, le X-Trail Mild-Hybrid 163 Acenta, possède évidemment moins d’équipements.

Une bonne surprise au moment de récupérer la voiture : elle est grande et spacieuse. Une largeur d’1,84 m (sans rétroviseurs), une hauteur d’1,72 m et une longueur de 4,68 m font que l’habitacle et le coffre possèdent des espaces généreux. Sous option, le X-Trail se décline en version 7 places.

Pour ce qui est des valises, le coffre de 575 litres était un peu étroit, nous avons débordé sur la banquette arrière. Néanmoins, une taille pareille suffit pour la vie quotidienne. Si vous voyagez sans personne sur la banquette arrière, vous pouvez la baisser et faire grimper le volume du coffre à 1306 litres.

Autre option pratique : Androïd Auto ou Apple CarPlay sont disponibles, mais attention aux péages… Nous y reviendrons plus loin dans l’article.

Avec les petites températures de la saison hivernale, les options des sièges (y compris arrières) et du volant chauffant ont été appréciées à leur juste valeur.

700 km de route

Bien sûr, pour arriver dans les Alpes, il faut tailler la route. En partant de Luxembourg Ville, nous avions un peu plus de 700 km à tracer pour rejoindre notre destination.

Un trajet parfaitement assuré par la version "X-Trail e-Power e-4ORCE Tekna+" que nous avions en prêt. C’est le modèle le plus élevé de la gamme. Néanmoins, la voiture roule bien, mais consomme bien aussi. Pour l’aller-retour et les petits trajets sur place (1500 km, avec une immense majorité d’autoroute), la voiture a consommé plus de 9 L/100 km !

Ça nous offre une belle transition pour aborder la motorisation un peu particulière. Le Nissan X-Trail propose deux motorisations : le "Mild Hybrid" et "e-Power".

Pour la seconde option, cela consiste en un moteur thermique qui tourne constamment afin d’alimenter un moteur électrique qui, lui, fait tourner les roues (en résumé). Un concept particulier puisque les deux moteurs tournent donc en permanence.

On peut voir ça comme le rassemblement du meilleur des deux mondes : une réactivité de voiture électrique avec une autonomie de voiture thermique. Il n’empêche que mettre deux moteurs ça alourdi le véhicule (et donc ça augmente la consommation) et que le bruit du thermique est toujours perceptible.

Nous ne sommes que moyennement convaincu par cette idée, mais la voiture roule bien et, au final, c’est le plus important. Par contre, avec une telle consommation et une autonomie d’environ 600 km, le réservoir a une taille impressionnante. Fermez les yeux quand vous devez payer le plein, le montant fait un peu peur.

Un point qu’il convient de souligner, car il nous a vraiment cassé les pieds, ce sont les péages. Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas ici de payer pour emprunter les autoroutes françaises qui nous embêtait, mais bien la voiture. Sur le trajet aller-retour, nous avons dû passer par une dizaine de péages. À une ou deux exceptions près, le téléphone était systématiquement déconnecté. Cela veut dire qu’après chaque péage, il fallait reconnecter le téléphone et remettre notre destination dans Waze. Franchement, très pénible.

À notre retour, l’employé de Nissan était très étonné de cette anecdote, car il n’a jamais connu pareille aventure avec cette voiture, nous a-t-il dit. Il n’empêche que ça nous est arrivé, on se devait de vous le rapporter.

Routes de montagne et la neige

Arrivés dans les hauteurs, nous avons enfin pu mettre à l’épreuve le message des clips publicitaires. Honnêtement, c’est une réussite. La voiture tient bien les routes sinueuses, n’a pas de difficulté à grimper ni à prendre les virages en épingles. Dans la neige (avec des pneus hiver bien entendu) elle se défend bien aussi, nous n’avons pas patiné. Plusieurs modes sont d’ailleurs disponibles en fonction des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver.

Le bilan

Nous n’avons pas été déçus de la Nissan X-Trail. Une bonne voiture qui a su affronter la route et la montagne tout en nous proposant un confort tout à fait agréable, une bonne sono et assez de rangements pour mettre tout le ravitaillement en nourriture et boisson.

Il n’empêche que sa consommation de plus de 9 L/100 km nous incite à ne pas vous la recommander si vous avez régulièrement de grandes distances à parcourir sur l’autoroute. En revanche, si vous habitez dans une région plus vallonnée, elle n’a pas peur d’affronter le dénivelé et pourra probablement mieux s’épanouir sur ce type de terrain.

Dernier point, le budget : l’entrée de gamme se fait à 44.350 euros et la version la plus huppée est disponible à partir de 60.550 euros.

Une fourchette de prix qui le met en concurrence avec le Renault Espace, dont nous vous avons déjà parlé.