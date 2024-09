Le nombre de véhicules d'occasion vendus en août en légère baisse

"La première moitié d'août a été très calme dans les showrooms, mais la situation s'est améliorée dans la seconde moitié du mois", analyse Filip Rylant, porte-parole de Traxio, dans un communiqué diffusé mercredi. "Le marché de l'occasion continue de performer exceptionnellement bien depuis plusieurs années. Les prix des véhicules d'occasion diminuent progressivement, tandis que l'offre de modèles récents reste abondante, ce qui crée un environnement propice à une croissance continue."

Les marques les plus prisées sur le marché de la seconde main restent Volkswagen et BMW. Le top 5 est complété par Mercedes, Opel et Peugeot.