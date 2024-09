Quatre pneus imbriqués à l'image du logo Audi en feu devant l'usine d'Audi

Une petite centaine de travailleurs fait le pied de grue devant l'usine forestoise depuis l'aube en signe de protestation contre les récentes annonces de la direction, qui ont déclenché la colère du personnel.

"On doit être H24 à leur disposition, on a même plus droit à la déconnexion", s'agace Felice Di Franco, ouvrier et militant MWB. "Ils ont annoncé le lock-down de l'entreprise dimanche à 20h30 et ce matin, les travailleurs présents pour prendre leur shift à 06h00 n'ont pas pu rentrer, comme l'a constaté un huissier de justice. Et les travailleurs d'Audi ne sont désormais plus payés", signale-t-il.