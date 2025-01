Le Salon de l'Auto enfin de retour: voici ce qui attend les visiteurs pour cette 101ème édition

Le Salon de l'Auto revient à Bruxelles, après un an d'absence, avec 63 marques, des premières mondiales et de nombreuses animations, attendues par 300.000 visiteurs.

Après un an d'absence, le Salon de l'Auto est de retour et ouvre ses portes au public ce samedi sur le plateau du Heysel pour sa 101e édition. Un nombre record de 63 marques de voitures et de véhicules utilitaires y seront présentes jusqu'au dimanche 19 janvier. Il y aura sept premières mondiales, 14 premières européennes et 63 premières belges, dont le récent Tesla Cybercab, le taxi autonome dévoilé il y a quelques semaines par le constructeur américain.

Le Salon de l'Auto n'avait pas eu lieu il y a un an après le désistement de plusieurs exposants importants. Seul un événement réservé aux professionnels avait été organisé en février. Mais l'essentiel des grands acteurs du secteur sont à nouveau présents, aux côtés d'une quinzaine de nouveaux venus, pour ce qui constitue l'un des derniers salons de l'auto encore organisés en Europe.