Une voiture "intelligente" avec un écran d'1,4 mètre: Mercedes casse les codes avec son EQS version SUV

En sortant son EQS en version SUV, finition AMG Line, Mercedes savait que rien ne serait plus comme avant. La marque à l'étoile réinvente le concept de l'expérience auto, à condition d'y mettre le prix.

Mais commençons dans l'ordre. Un petit tour du propriétaire s'impose en premier lieu avant de faire plus ample connaissance. Fidèle à sa réputation de voiture de luxe, Mercedes a su faire un intérieur de grande qualité. Les détails sont soignés, bien que le centre du volant soit toujours en plastique, ça contraste avec tout le reste. Rien de grave, mais on peut s'en étonner.

Lorsqu'au début des années 2000, nous sommes passés des téléphones portables aux smartphones (littéralement les téléphones intelligents), Mercedes a suivi la même idée et se lance dans les "smartcars".

La photo ci-dessous a été prise dans une Classe E. L'écran de l'EQS est le même, mais l'interface a été revu et est plus moderne.

Ce qui attire directement l'œil, c'est l'écran central. En option, cet "hyper-écran MBUX" peut tout simplement s'étendre sur toute la largeur de l'habitacle. De série, l'écran s'arrête à la partie centrale. Cette configuration se retrouve dans d'autres modèles de la marque comme la Classe E, l'EQE, et la plupart des versions les plus récentes.

Les sièges, moins glamours que ceux de la Classe E à notre goût, sont néanmoins très confortables et chauffants (de série pour les sièges avant et en option pour les rangées arrières), mais peuvent aussi être ventilés et massants (en option pour les sièges avant uniquement).

Lorsque vous lancez votre EQS pour la première fois, ne soyez pas trop pressé de prendre la route... mais c'est pour la bonne cause. Le niveau de personnalisation de cette voiture est des plus poussés et il vous faudra répondre à plusieurs points pour que la voiture s'occupe de vous le mieux possible. De manière générale, il va vous falloir un peu de temps au début pour faire le tour des options. Mercedes annonce que 7 profils différents peuvent être créés avec un total d'environ 800 paramètres sont disponibles dans ce véhicule.

Il est possible de prendre votre EQS SUV en version 7 places. Comme dans la plupart des voitures, toutes marques confondues, la capacité du coffre tombe quasi à zéro avec les sièges du coffre déployés.

La partie "extensible" de l'écran permet au passager d'avoir une interface de divertissement. Quelques jeux sont disponibles, la gestion de la musique également. Niveau esthétique, il n'y a pas à dire : c'est splendide. Niveau utile, on peut en débattre, mais ça reste sympa et un confort supplémentaire. Reste à voir si vous avez envie de débloquer cette option qui coûte plusieurs milliers d'euros.

Pour faire simple, cette voiture s'occupe de vous. On se comprend : elle ne va pas vous nourrir à la petite cuillère, mais elle s'occupe de faire en sorte que vos trajets soient les plus agréables possibles.

Grâce à des capteurs, elle va déterminer votre niveau de stress, de tension, votre attention sur la route, etc. Elle va alors vous proposer des ambiances qui correspondent à vous détendre. Pour pousser le bouchon encore plus loin, il est possible d'intégrer un diffuseur de parfum à la voiture.

Bien-être

Les fonctionnalités pour se relaxer dans ce grand SUV sont nombreuses et parfois carrément surprenantes. Ainsi, vous pouvez choisir d'écouter le bruit de la mer ou de la pluie, d'écouter aussi le calme de la forêt ou une musique relaxante tout en voyant les nombreuses lumières LED s'adapter. Honnêtement, les embouteillages avec le bruit des vagues et des mouettes semblent nettement moins agaçants qu'en temps normal.

L'EQS va également prendre vos habitudes en compte. Par exemple, si vous avez l'habitude de demander à "Hey Mercedes" de diffuser le parfum chaque fois que vous montez dans le véhicule, l'option finira par se lancer d'elle-même sans que vous n'ayez plus à le demander.

Tant qu'on parle de l'assistant vocal, il faut reconnaître qu'il est très performant. Il répondra à la plupart de vos demandes et possède même un brin d'humour. Demandez-lui ce qu'il pense de BMW, juste pour voir.

La conduite

Une fois bien installé, lancez le moteur. Vous n'entendez rien, c'est normal : les 2,8 tonnes sont déplacées par un moteur électrique de 265 kW (360 ch). La voiture abat le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Pas fulgurant comme accélération, mais tout à fait suffisant pour s'insérer dans le trafic.

En route, la philosophie de la voiture continue de s'appliquer : vous faciliter la vie. Par exemple, vous êtes sur l'autoroute avec votre cruise control activé et vous souhaitez dépasser la voiture devant vous. Eh bien, il vous suffit d'enclencher votre clignotant et la voiture fera la manœuvre d'elle-même. Comme dans toutes les voitures, vous devez garder les mains sur le volant, mais celui-ci va tourner tout seul.

En ville, vous verrez un "affichage de feu" apparaitre. Honnêtement, nous n'en n'avons jamais eu besoin et cette "fenêtre pop-up" venait plus perturber l'affichage qu'autre chose.

Si vous roulez de nuit, l'éclairage intelligent fera en sorte d'éclairer au mieux tout ce qui peut l'être. Il détecte de manière assez efficace la présence des autres voitures et désactivera les zones d'éclairage nécessaires. Il arrive donc que, presque seul sur l'autoroute, votre Mercedes éclaire toute la route, mais laissera un "carré sombre" autour de la voiture qui se trouve devant vous.

Point à souligner : l'autonomie. Pour un véhicule de cette taille, quand la batterie est pleine, vous avez droit à une autonomie de minimum 610 km (WLTP) en fonction de votre modèle. C'est l'affichage théorique, évidemment, mais ça reste impressionnant. D'ailleurs, Mercedes applique une garantie de 10 ans sur ses batteries haute tension. Le détail des modèles et leur autonomie est à retrouver à la fin de l'article.

Une fois arrivé à destination, il vous faut inévitablement vous garder. Pas toujours évident avec une voiture qui mesure 5, 13 m de long, 1,96 m de large et 1,72 m de haut. Là encore, Mercedes veut vous simplifier la tâche. L'essieu arrière braque avec un angle de 4,5 degrés (jusqu'à 10 degrés en option) pour faciliter la manœuvre. Sinon, vous pouvez également activer l'aide au stationnement, une option que vous retrouvez sur de plus en plus de véhicules, toutes marques confondues.

En revanche, là où, à notre avis, Mercedes s'est (un peu) planté, c'est sur le positionnement de la poignée de porte. Elle est juste devant les boutons de réglages du siège, ce qui a pour conséquence que le coude vient taper dans le dossier du fauteuil chaque fois qu'on essaie de la saisir. Inverser les positions de la poignée et des réglages du siège aurait offert un peu plus de place pour le bras.

En quittant votre véhicule, si vous êtes en train d'oublier votre téléphone, la voiture vous le dira. Littéralement. La voix de Hey Mercedes va résonner pour vous signaler que vous êtes en train de l'oublier.

En bref

On a déjà beaucoup (trop?) parlé de tout ce que cette voiture peut faire. Et on pourrait encore continuer, mais la meilleure solution serait que vous alliez vous rendre compte par vous-même.

Prix

Évidemment, on ne pouvait pas terminer sans aborder le prix et c'est certainement le point le plus négatif de cet article. Pour un bijou pareil, le prix est conséquent.

De 124.000 à 176.000 euros...

Si ces montants vous découragent, vous pouvez vous diriger vers la version SUV que l'EQE, qui commence à 88.330 euros. Ça reste un budget conséquent.