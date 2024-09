Covid: la circulation du virus semble s'intensifier en France

Et "cette hausse éta(i)t portée par les adultes, et plus particulièrement ceux de 65 ans et plus", a précisé SpF.

Chez les 65 ans et plus, il y a ainsi eu 1.013 hospitalisations après passage aux urgences pour Covid ou suspicion de Covid, soit 2,9% des hospitalisations après passage aux urgences dans cette classe d'âge, contre 1,7% une semaine plus tôt.

Outre les consultations de médecins et les hospitalisations, les eaux usées -où la présence du SARS-CoV-2 est surveillée dans 12 stations à travers la France- montrent une hausse de la détection du virus "pour la quatrième semaine consécutive".

"Une intensification de la circulation du SARS-CoV-2 semble s'amorcer, dont l’évolution sera à suivre avec vigilance au cours des prochaines semaines", a résumé SpF.