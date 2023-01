Adil El Arbi et Bilall Fallah travaillent sur le nouveau 'Bad Boys' avec Will Smith

(Belga) Le duo de réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah travaille sur le quatrième film de la série "Bad Boys" avec les acteurs Will Smith (54 ans) et Martin Lawrence (57 ans), ont annoncé les deux acteurs dans une vidéo commune.

Le studio Sony Pictures a confirmé, selon divers médias américains spécialisés que les réalisateurs belges, qui ont également tourné le précédent film 'Bad Boys for Life', seront à nouveau de la partie. Le film sera produit par Jerry Bruckheimer. Le premier film de la série, mettant déjà en scène Will Smith et Martin Lawrence dans le rôle du duo de policiers de Miami Mike Lowrey et Marcus Burnett, est sorti en 1995. La première suite est sortie en 2003. Michael Bay avait réalisé les deux films. (Belga)