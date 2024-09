Agnès Jaoui, à la recherche de l'enfance perdue

"C'est hyper bizarre d'avoir un truc qui pousse sur ton corps et qui te fait rentrer malgré toi dans le monde des adultes. C'est comme si on mettait un drap rouge dans une arène de taureaux", observe, dans un entretien à l'AFP, cette grande exploratrice de l'âme humaine devant et derrière la caméra.

Cette "déflagration", Agnès Jaoui l'a vécue vers 10-11 ans à un âge où "une de (ses) occupations favorites était de tomber amoureuse" et sans qu'elle y soit préparée. "On est encore une enfant, on ne comprend rien au désir quand on en a, on ne comprend rien au désir quand on le suscite", dit la cinéaste-scénariste.

A l'époque, elle vit un "déracinement". Sa famille juive originaire de Tunisie a déménagé dans le coeur historique de Paris en provenance de Sarcelles, ville populaire de banlieue parisienne dont elle quitte, la mort dans l'âme, "les rues sans passé". "Je pleurais parce que je n’ai jamais aimé quitter quoi que ce soit même l’enfer pour le paradis", écrit-elle.

A ce bouleversement géographique s'en ajoute donc un autre, anatomique. "Mes seins avaient poussé trop tôt", résume-t-elle dans ce livre paru mercredi (Ed. Grasset) et illustré par Cécile Partouche, son amie de toujours avec qui elle a traversé ce "moment de bascule".