Alain Delon, monstre sacré du cinéma, inhumé dans sa propriété de Douchy

Acteur à la beauté irrésistible, la tête d'affiche de "Borsalino" et du "Samouraï", qui n'avait pas souhaité d'hommage national, a été inhumé en fin d'après-midi en présence de quelques dizaines d'invités, intimes du clan Delon triés sur le volet.

Loin des projecteurs, Alain Delon, légende mondiale du cinéma, a été inhumé dans la plus stricte intimité samedi dans la chapelle de sa propriété de Douchy (Loiret), alors qu'une centaine d'admirateurs s'étaient rassemblés devant les grilles du domaine pour lui rendre un dernier hommage.

Parmi eux, Rosalie van Breemen, l'ex-compagne de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan et Géraldine Danon (qui est aussi la filleule de l'acteur), Paul Belmondo, fils de Jean-Paul, ou la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

L'actrice Claudia Cardinale, âgée de 86 ans, a pour sa part renoncé à venir "en raison d'un trop grand chagrin", a indiqué son agent à l'AFP.

Conformément aux volontés du défunt, qui avait défini depuis plusieurs années les modalités de ses funérailles, la cérémonie a été célébrée en petit comité par Jean-Michel Di Falco, 82 ans, ancien évêque de Gap et longtemps considéré comme l'aumônier des célébrités.