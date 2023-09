Anthony Kavanagh et Ahmed Sylla au festival Namur is a joke

La troisième édition du festival "Namur is a joke" se déroulera du 20 au 24 mars 2024. Plus de 40 spectacles seront programmés sur onze sites différents. L'événement investira pour la première fois le Casino de Namur, où une soirée 100% belge sera animée par Adrien Devyver.

GuiHome a dévoilé jeudi matin à la citadelle de Namur la programmation de la troisième édition de Namur is a joke. Un festival centré sur l'humour, mais qui fera également la part belle à la musique. Kid Noize se produira notamment sous le chapiteau de la Place d'Armes. "L'événement se veut inclusif et la programmation sera de nouveau très variée pour permettre à tout un chacun d'y trouver son compte", a-t-il déclaré. "Il y aura également un équilibre entre artistes reconnus et humoristes émergents." Anthony Kavanagh, Laurence Bibot, Alex Vizorek, Thomas Wiesel et Ahmed Sylla seront à l'affiche, aux côtés d'une trentaine d'autres humoristes.

Nouveauté, le gala d'ouverture, animé par GuiHome et Nicolas Lacroix au Delta, sera télévisé. "Nous investirons aussi pour la première fois le Casino de Namur pour une soirée 100% humour belge, en compagnie notamment de Pablo Andres, PE, Fanny Ruwet, Freddy Tougaux et Kody", a précisé GuiHome.