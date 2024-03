Antica Brussels Fine Art Fair revient à Tour & Taxis pour une 2e édition en avril prochain

Plus de septante exposants venus des quatre coins de l'Europe investiront les allées de Tours & Taxis à l'occasion de la deuxième édition du salon Antica Brussels qui se déroulera du 18 au 21 avril, indiquent les organisateurs mardi dans un communiqué.

La foire fera ainsi la part belle à la peinture moderne belge mais aussi à toutes les périodes et toutes les formes de l'histoire de l'art au travers d'une sélection de peintures, mobilier, sculptures, bijoux et objets de collection.

Pendant quatre jours, collectionneurs et amateurs d'art pourront déambuler dans les allées de l'ancien site industriel bruxellois à la découverte de ce que le marché de l'art propose de mieux en ce moment. Les exposants venus de toute l'Europe y présenteront en effet leurs plus belles pièces.

Les visiteurs du salon pourront ainsi admirer les oeuvres de l'artiste expressionniste belge Bram Bogart, étroitement associé au groupe CoBrA mais aussi du peintre français Jean-Baptiste Mallet dont les oeuvres offre une véritable chronique de la société du Directoire et du Premier Empire.

Un bracelet des années 1900, un vase Art nouveau et Ecole de Nancy des frères Muller créé lors de leur passage par les cristalleries du Val-Saint-Lambert entre 1905 et 1908, un Inro (petite boîte à compartiments richement décorée, ndlr.) en laque de l'école Kajikawa ou encore une imposante paire de candélabres à dix lumières d'époque Empire, attribuée au sculpteur et fondeur français Thomire, raviront également les connaisseurs.