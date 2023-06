Après L.A., Benjamin Millepied mène de nouveau la danse en France

Ex-"principal dancer" au New York City Ballet (équivalent de danseur étoile à l'Opéra), ancien directeur de la danse à l'Opéra de Paris, le Franco-Américain vient de lancer le "Paris Dance Project", inspiré de sa compagnie L.A. Dance Project créée il y a 10 ans à Los Angeles.

Sa carrière a été un ballet transatlantique, et le chorégraphe Benjamin Millepied, qui présente son film "Carmen" en France, s'installe à nouveau dans son pays natal pour "retrouver une richesse culturelle", loin de Los Angeles où il se sentait "isolé".

"Pourquoi vivre la vie si ce n'est pas pour aller dans les endroits qui nous inspirent et dont nous avons envie?", demande-t-il.

Une identité trop multiple? "Je ne veux pas me soucier de ça", répond le chorégraphe de 45 ans dans un entretien avec l'AFP, avant de remonter sur scène pour danser aux Nuits de Fourvière, à Lyon, accompagné du pianiste Alexandre Tharaud (13-15 juin).

- Poétique et politique -

Avec son premier long-métrage "Carmen" (déjà sorti aux Etats-Unis et en salle en France le 14 juin), il estime que le cinéma, une expérience qu'il a envie de répéter, est une "continuation" de son travail chorégraphique.

Pas étonnant qu'il compare ce film à un ballet, tant la danse semble un personnage à part: "C'était un parti pris d'écrire un drame avec de la musique (signée Nicholas Britell) et de la danse, ce qui n'est pas si courant que cela. Ca amène quelque chose de plus poétique, de plus mystique".