Argentine: Mafalda, la tendre irrévérence intacte à 60 ans

Elle a été traduite en plus de 30 langues, a sa statue dans plusieurs pays et continue de questionner un monde dysfonctionnel: Mafalda, la fillette héroïne de bande dessinée argentine, fêtait ce week-end ses 60 ans, avec sa tendre irrévérence toujours pertinente et des projets plein la frange.

Ses questions, tour à tour candides ou incisives, ses critiques, de la société, de la politique, des inégalités, des guerres -- et des soupes de maman ! -- parlèrent dans les années 60-70 aux doutes et aspirations de la classe moyenne argentine à plus de progrès et de justice. Et bientôt à travers le monde et les générations.

TOMAS CUESTA

"Le discours de Mafalda est plus que jamais d'actualité. Son monde est brisé, blessé. Elle nous parle, avec plus de 40 ans d'avance, de ce qui arrive aujourd'hui à la planète", déclare à l'AFP la dessinatrice Maïtena, célèbre en Argentine et à l'international pour sa série "Les déjantées", lors d'un week-end d'hommages à Mafalda à Buenos Aires, centrés autour d'une place à son nom.

- Elle aurait disparu sous la dictature -

Mafalda est "née", publiée la première fois en septembre 1964 sous la plume de Joaquim Salvador Lavado dit "Quino". Il avait initialement conçu le personnage pour une publicité d'électroménager, qui ne vit jamais le jour. Il la rangea dans un tiroir, jusqu'au jour où un hebdomadaire, Primera Plana, lui demanda s'il n'aurait pas quelque chose pour eux...