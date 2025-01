Astérix parle désormais ukrainien: une conquête de plus pour le Gaulois

Pour la première fois, les aventures d'Astérix vont être traduites en ukrainien. Un projet inédit qui rend hommage aux origines de René Goscinny, tout en poursuivant l’expansion mondiale du plus célèbre des Gaulois.

Un choix qui ne doit rien au hasard : cette nouvelle édition est aussi un hommage à René Goscinny, co-créateur d’Astérix avec Albert Uderzo. Le scénariste était issu d’une famille juive ashkénaze, sa mère étant ukrainienne et son père polonais.

C’est une jeune étudiante ukrainienne de 18 ans, actuellement à Paris, qui a été chargée de la traduction. Et l’album retenu pour cette première version en ukrainien est tout aussi symbolique : "Astérix le Gaulois", le tout premier tome de la saga, publié en 1961.

Un phénomène mondial

Si Astérix se met aujourd’hui à l’ukrainien, il n’est pas le premier héros de bande dessinée à franchir cette étape. Tintin a déjà été traduit dans cette langue, rejoignant ainsi une centaine d’autres adaptations. Mais sur ce terrain, le Gaulois dépasse largement le célèbre reporter belge.

Avec 120 langues et dialectes à son actif, Astérix est tout simplement la bande dessinée la plus traduite au monde. Outre les langues les plus répandues, certaines traductions sortent de l’ordinaire, comme le latin, ou encore le grondspraatsi, un dialecte suédois parlé par seulement quelques milliers de personnes en Finlande.