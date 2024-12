Une 41e aventure au-delà des frontières gauloises: Astérix revient en force avec une nouvelle aventure signée Fabcaro

Le 41ᵉ album des aventures d’Astérix verra Fabcaro reprendre la plume aux côtés de Didier Conrad, l’illustrateur incontournable depuis 2013. Les éditions Albert René ont officialisé cette nouvelle publication prévue pour le 23 octobre, après le succès de "L’Iris blanc", sorti en 2023. Ce dernier avait conquis critiques et lecteurs, s’imposant comme l’un des best-sellers de l’année.

Fabcaro, qui signe son deuxième scénario pour la série, s’est confié sur cette nouvelle collaboration : "Quand on m'a demandé après d'enchaîner sur un deuxième album, on ne m'a pas demandé que ce soit un album voyage. Je me suis dit : on va respecter le rituel et partir sur un voyage". L’alternance entre les aventures au village et les périples lointains est une tradition bien ancrée dans la saga.