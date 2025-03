Avant le cinéma, Emilie Dequenne craquait pour un autre art: "La première chose que j'ai voulu faire"

En 2006, Emilie Dequenne était l'invitée du RTL info 13h pour son rôle dans la pièce Mademoiselle Julie. Un retour au théâtre, son premier amour. Elle fréquentait les planches depuis son plus jeune âge. "Mes parents m'ont amenée au théâtre quand j'avais à peine cinq ans. La première chose que j'ai voulu faire, c'est du théâtre", confiait la comédienne.

Après plusieurs expériences au cinéma, l'actrice voyait ce retour comme un challenge: "Les planches me manquaient, mais elles me faisaient peur. Plus le temps passait, plus je tournais des films, plus j'étais bien dans le cinéma. On peut refaire des prises… Plus le temps passe, moins on a envie d'aller prendre des risques au théâtre."