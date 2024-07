Aya Nakamura, du sommet des charts à celui de l'Olympe

Partager:

Eric PIERMONT Chanteuse francophone la plus écoutée au monde, avec sept milliards de streams, la Franco-Malienne Aya Nakamura s'est produite à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi, ce qui hérissait l'extrême droite française au printemps. Tenue et chevelure dorées, accompagnée de la Garde républicaine, elle a chanté - dans ce qui ressemblait à un playback - un medley de deux ses tubes, "Pookie" et "Djadja", et d'un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable", dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance.

Tout s'est emballé pour Aya Nakamura en 2018 avec "Djadja", qui dépasse aujourd'hui les 970 millions de vues sur YouTube. Dès sa sortie, ce titre passe les frontières de l'Hexagone, se classant numéro un des charts aux Pays-Bas. Ce n'était plus arrivé pour une artiste produite en France depuis "Non, je ne regrette rien" d'Edith Piaf en 1961. Le reste du monde a suivi. La rumeur de sa participation à la cérémonie, évoquée dans l'hebdomadaire français L'Express, avait fait réagir l'extrême droite.

En mars, un groupuscule postait sur les réseaux sociaux la photo d'une banderole, tendue sur les bords de Seine, proclamant: "Y'a pas moyen Aya (expression tirée de "Djadja", NDLR), ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !" Sur ses propres réseaux, l'artiste accusait ses détracteurs d'être "racistes". "Je deviens un sujet d'état numéro 1" et c'est ça "qui vous fait mal", lançait-elle, avant de conclure: "je vous dois quoi en vrai? Kedal (rien)". - "La haine et le racisme" - Kenzo TRIBOUILLARD Alain Veille, patron de Warner Music France, a pris sa défense sur les réseaux: "Les grands artistes bousculent les codes, dérangent, et façonnent la culture. La haine et le racisme ne nous arrêteront pas". Et de dérouler les chiffres de sa réussite: "7 milliards de streams dans le monde, depuis 5 ans l'artiste féminine française la plus streamée dans le monde, 3 Accor Arena (grande salle de concert à Paris, NDLR) remplis en 20 minutes".