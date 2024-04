A bientôt 89 ans, les adieux à contrecoeur de Popeck, doyen de l'humour

"La scène, c'est ma respiration, mon oxygène... Mais, il faut savoir rendre les armes...": à bientôt 89 ans, Popeck est de retour avec ce qu'il présente comme son ultime one man show: "Fini de rire! On ferme!".

Avec son célèbre accent yiddish, sa redingote et son chapeau melon, Popeck croque depuis 1968 les tracas du quotidien de son personnage, éternel râleur inspiré de son père, en associant à merveille l'humour juif à celui d'un titi parisien.

"Je suis malheureux d'avoir l'âge que j'ai, d'autant que je me trouve meilleur maintenant. Il faut être raisonnable et les juifs ashkénazes sont pessimistes de nature...", ajoute Popeck, né Judka Herpstu, avouant au passage qu'il ressent de plus en plus le trac.

- "Popeck m'a envahi" -