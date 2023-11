Bring Me the Horizon et Avenged Sevenfold enflammeront le samedi du Graspop

Les Britanniques de Bring Me the Horizon et les Américains d'Avenged Sevenfold refermeront les deux scènes principales du Graspop Metal Meeting le samedi 22 juin, annonce vendredi l'organisation du festival de musiques extrêmes. Ils rejoignent ainsi Tool, Five Finger Death Punch et Judas Priest, respectivement têtes d'affiche du jeudi pour le premier et du vendredi pour les deux autres.

Très polarisant en raison de ses expérimentations musicales mélangeant metalcore, electronica, pop et autres genres, Bring Me the Horizon s'est néanmoins imposé ces dernières années comme l'un des plus grands noms du métal moderne. La bande d'Oli Sykes et Jordan Fish aura pour la première fois l'honneur d'occuper la place de tête d'affiche au Graspop. Le quintet viendra faire pogoter les foules au son de son EP à venir, "Post Human : Nex Gen", qui doit sortir en janvier, sans oublier ses titres les plus ravageurs comme "Kingslayer", "Shadow Moses" ou encore "Dear Diary,".

Habitué de la plaine de Dessel, où il jouera pour la sixième fois, Avenged Sevenfold viendra défendre son dernier effort en date "Life Is But a Dream...", sorti début juin. Le groupe emmené par M. Shadow et Synyster Gates n'hésitera pas à dégainer les classiques "Nightmare", "Hail to the King ou "Bat Country" pour électriser les foules qui se masseront devant la "North stage"