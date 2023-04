Bruno Le Maire, la "liberté" des lettres derrière les chiffres

"Fascination" pour le destin exceptionnel de ce musicien américain d'origine russe à la fois sensible et dur, mis en musique à travers la vie de deux frères d'une famille exilée d'Europe centrale, Franz et Oskar Wertheimer, avec en toile de fond Cuba et les tragédies du XXe siècle.

Agrégé de lettres moderne et énarque, rodé depuis des années aux arcanes du pouvoir, Bruno Le Maire pourrait-il faire de la politique sans prendre la plume ?

"Impossible. J'aurais un sentiment d'enfermement et de rétrécissement", assure-t-il. "S'il n'y avait que la politique sans cette liberté que donne la création littéraire et romanesque, la politique ne suffirait pas", explique le ministre de 54 ans, cheveux gris et regard bleu acier.