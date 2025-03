Cérémonie des Oscars ce soir: la polémique autour de l'actrice d'"Emilia Pérez" va-t-elle hypothéquer toutes les chances du film d'être sacré?

C'est ce soir qu'aura lieu la 97e cérémonie des Oscars, à Hollywood. La campagne a été marquée par des polémiques qui ont réduit les chances d'"Emilia Pérez", malgré ses 13 nominations. Le prix du meilleur film va sans doute se jouer entre la Palme d'or cannoise "Anora", avec ses 6 nominations, et le thriller papal "Conclave", nommé 8 fois.

Le tapis rouge a été déroulé, le champagne est au frais et Hollywood est prêt à couronner le meilleur du cinéma aux Oscars dimanche, où la tragicomédie "Anora" et le thriller papal "Conclave" sont au coude-à-coude pour le prix du meilleur film.

La saison des récompenses a été très mouvementée, entre les incendies qui ont ravagé Los Angeles et l'effondrement d'"Emilia Pérez" de Jacques Audiard, ex-favori plombé par les tweets racistes de son actrice principale.

Réalisé par Sean Baker, "Anora" suit les mésaventures d'une strip-teaseuse new-yorkaise qui se marie avec le fils d'un oligarque russe, avant de déchanter cruellement face au mépris de classe de sa belle-famille.

Ce Cendrillon moderne est le film qui a gagné le plus de prix avant la cérémonie: outre la Palme d'or à Cannes, il a été récompensé par les syndicats des réalisateurs, producteurs et scénaristes hollywoodiens, ainsi que par l'organisation des critiques américains. Mais "c'est un film un peu polarisant à cause du thème des travailleuses du sexe", note Mme Coley.