Découvrez le classement des acteurs les mieux payés de 2024: une seule femme dans le top 10

Si l'acteur a pu négocier un beau cachet de 50 millions de dollars, le film n'a pas rencontré le succès escompté. Budgété à 250 millions de dollars, il n'en a récolté que 185 millions. On parle d'un "retour" de celui qu'on surnomme The Rock puisqu'il a déjà été à la tête de ce classement en 2019 et 2020.

Il a été a l'affiche d'un énorme flop de 2024 et pourtant. Dwayne Johnson est l'acteur le mieux payé de l'année avec un salaire estimé à 88 millions de dollars. L'ancien catcheur fait un retour à la tête de ce classement grâce, entre autres, au salaire négocié pour la superproduction Red One, financée par Amazon.

Derrière lui, on retrouve Ryan Reynolds avec un salaire estimé à 85 millions de dollars. Le mari de Blake Lively a notamment bénéficié du succès de Deadpool & Wolverine qui a rapporté plus d'1,3 milliard de dollars dans le monde. L'humoriste Kevin Hart clôture le podium avec un salaire estimé de 81 millions de dollars. On l'a notamment vu dans Borderlands au cinéma. Il a aussi un spectacle.

Seule femme du top 10, Nicole Kidman a empoché 31 millions de dollars et occupe donc la 8e place de ce classement. La comédienne est apparue dans trois séries (The Perfect Couple, Lioness, Expats) et dans deux films (A Family Affair et Babygirl).

Le top 10