Couleur Café dévoile neuf nouveaux artistes

Côté belge, le vendredi verra le chanteur Swing, ancien de l'Or du Commun, présenter son premier album mêlant pop, RnB, soul et techno. La Black Stage accueillera également le Brésilien VHOOR pour un show fusionnant baile funk et rythmes brésiliens, ainsi que la DJ anversoise Bibi Seck. Les amateurs de dub ne seront pas en reste puisque la journée se poursuivra avec le Grenoblois Sumac Dub et le collectif italien Imperial Sound Army.

Le samedi, la chanteuse et DJ espagnole Bad Gyal mettra le feu avec ses sonorités dancehall, trap et reggaeton. Elle partagera l'affiche avec le chanteur de reggae français Biga*Ranx, adepte du "vapor dub", un genre qui mélange le dub et la vaporwave.