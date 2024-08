Début du chantier de restauration du Stade des Jeux et du Théâtre de Verdure à Namur

Le chantier de restauration du Stade des Jeux, à la Citadelle de Namur, débutera la semaine du 26 août, ont annoncé mercredi matin le bourgmestre Maxime Prévot, l'Echevine du Tourisme Anne Barzin et la ministre Valérie Lescrenier, en charge du Patrimoine et du Tourisme. Pas moins de 12 millions d'euros ont été débloqués par la Région wallonne pour rénover en profondeur ce site historique de la citadelle de Namur érigé entre 1908 et 1910. La durée des travaux est estimée à trois ans.

Ce vaste chantier est l'aboutissement de nombreuses démarches effectuées par la Ville de Namur. "Le bâtiment a été classé en 2015 et en 2017, lorsque j'étais ministre du Patrimoine, un accord-cadre de 12 millions d'euros avait déjà été signé entre la Ville et la Région wallonne", a expliqué Maxime Prévot.

Une étude du bâtiment et un cahier des charges ont été rédigés en 2020. Le marché de restauration a été lancé en juillet 2023. Le permis d'urbanisme a été obtenu le 5 décembre 2023 et le marché a été attribué trois semaines plus tard. "Le projet a pour objectif de restituer de manière fidèle l'état d'origine du monument, de solutionner les problèmes structurels et de le confortabiliser. Le bâtiment ne sert plus que de décor alors qu'il possède toutes les fonctionnalités utiles aux événements", a ajouté le bourgmestre Maxime Prévot.