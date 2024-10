Deux coproductions belges nommées dans la catégorie animation aux European Film Awards

Réalisé par le Suisse Claude Garras, "Sauvages" présente le combat de Kéria, son cousin Selaï et un bébé orang-outang pour préserver la forêt ancestrale de sa famille nomade face aux compagnies forestières de Bornéo. Le film a été coproduit par la Suisse, la France et la Belgique.

"Flow" du réalisateur letton Gints Zilbalodis est le fruit d'une collaboration entre la Lettonie, la France et la société de production belge Take Five. Le long métrage met en scène un chat qui se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux, qui devront apprendre à surmonter leurs différences.

Les deux long-métrages seront en compétition avec trois autres films d'animation : "Living Large" de Kristina Dufková (République tchèque, France, Slovaquie), "Sultana's Dream" d'Isabel Herguera (Espagne, Allemagne, Inde) et "They Shot The Piano Player" de Fernando Trueba et Javier Mariscal (Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Pérou).

Les nommés dans les catégories des meilleurs film, réalisateur, actrice, acteur, scénario et documentaire seront dévoilés le 5 novembre.

Présentés par la European Film Academy depuis 1988, les European Film Awards sont les récompenses les plus importantes de l'industrie cinématographique européenne.