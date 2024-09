Didier Roustan, conteur d'histoires de foot un demi-siècle durant

Sous le chapeau du reporter-commentateur-chroniqueur Didier Roustan, décédé brutalement mercredi à 66 ans, et derrière ses fringues en couleurs, chemises bariolées ou maillots de foot, palpitait près d'un demi-siècle d'histoires du ballon rond.

"Il a des partis pris, ce n'est pas la statue du commandeur qui ne dit plus rien", poursuivait celui qui a bombardé Roustan "Président à vie" de son émission. "J'ai un côté dictateur, et anarchiste à la fois", en souriait l'ancien présentateur de Stade 2 (1992-1995).

"Passionné, imprévisible et généreux", selon Carine Galli qui travaillait avec lui sur La chaîne L'Equipe, le journaliste revisitait à sa façon décousue dans "Puzzle" (Marabout), le titre de son autobiographie publiée il y a un an presque jour pour jour, une carrière guidée par l'enthousiasme, resté intact jusqu’à son dernier souffle.

- "Très poétique" -

Du commentaire des matches des Bleus, le Graal de son métier, aux audiences plus modestes de la TNT, sa carrière a connu des hauts et des bas, mais cela ne l'a jamais dérangé: "Je ne suis pas touché par le vedettariat, j'ai rapidement pris conscience que les gens ne te connaissent pas mais te voient à travers la télé, les louanges ne s'adressent pas à toi en tant que tel".

Didier Roustan a été exposé très tôt. Le Cannois avait 18 ans quand il a débarqué comme stagiaire à la rédaction des sports de TF1, en 1976. "Téléfoot aura été ma chance", disait-il de l'émission culte lancée mi-septembre 1977, où son ton original se démarquait des plus anciens.

A 21 ans, une rare précocité, il a commenté dès 1979 un Suède-France (1-3) au côté de Pierre Cangioni.

MIKE FIALA

Il a raconté dans son "Puzzle" tous ces moments, et d'autres, comme cette rencontre organisée entre Diego Maradona et Eric Cantona. Roustan a d'ailleurs formé un percutant duo de commentateurs avec "Eric the King" lors du Mondial-1994.