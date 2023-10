Dix-neuf nationalités représentées au 8e Concours International Adolphe Sax à Dinant

La huitième édition du Concours International Adolphe Sax accueillera dès mardi à Dinant 96 saxophonistes de 19 nationalités différentes. Les épreuves, organisées entre le centre culturel régional de Dinant et la Collégiale Notre-Dame de Dinant, se termineront le 11 novembre.

Ces épreuves éliminatoires sont totalement gratuites pour le public, à l'instar des demi-finales qui se dérouleront toujours au CCRD les 6 et 7 novembre et qui mettront aux prises les dix-huit meilleurs de la deuxième phase du concours.

Le concours débutera mardi par les épreuves éliminatoires, prévues jusqu'au 4 novembre au centre culturel régional de Dinant (CCRD). Au terme d'une phase de pré-sélection qui s'est déroulée à l'aveugle, les jurés ont admis 96 concurrents (sur 264 candidats inscrits), 78 hommes et 18 femmes, en provenance de 19 pays. Quatre candidats belges ont été retenus.

Les finales, qui se dérouleront les 10 et 11 novembre, seront par contre payantes et se dérouleront à la Collégiale Notre-Dame de Dinant. Lors de chaque soirée de cette finale, trois lauréats présenteront leur programme, dont une œuvre imposée composée par le compositeur belge Dirk Brossé. Les prestations de la finale du samedi seront suivies, à 22h30, d'une œuvre interprétée par l'Orchestre de Chambre de Belgique Casco Phil, avant la proclamation des résultats et la remise des prix.

Parallèlement à ce concours, diverses activités autour d'Adolphe Sax seront organisées comme une rencontre avec Simon Diricq, premier Lauréat du concours, le 3 novembre, ou un grand rassemblement d'un millier de saxophonistes pour un concert géant au cœur de la Ville, le 5 novembre.