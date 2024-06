Eurythmics, Shaggy et Niels Destadsbader à la 38e Night of the Proms

La 38e édition de la Night of the Proms réunira le guitariste Dave Stewart, la star du dancehall Shaggy, le pianiste Louis Philippson et le chanteur et présentateur Niels Destadsbader au Sportpaleis d'Anvers les 22 et 23 novembre. Les artistes seront accompagnés par l'Orchestre philharmonique d'Anvers, le chœur Fine Fleur, sous la direction de la cheffe d'orchestre Alexandra Arrieche.

Avec le répertoire de son groupe Eurythmics, Dave Stewart apportera ses plus grands succès au Sportpaleis. Il sera accompagné de la voix de Vanessa Amorosi pour interpréter des classiques comme "Sweet Dreams", "Here Comes The Rain Again", "When Tomorrow Comes" et "There Must Be An Angel".

Shaggy amènera quant à lui une ambiance festive et dansante, avec des tubes comme "Boombastic", "It Wasn't Me", "Angel", "Hey Sexy Lady" et "I Need Your Love".