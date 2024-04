Foire du Livre de Bruxelles: la 2e meilleure édition depuis 2016, selon ses organisateurs

La Foire du Livre de Bruxelles, qui fermera ses portes ce dimanche soir, aura attiré, depuis son ouverture jeudi, entre 70.000 et 75.000 visiteurs sur le site de Tour et Taxis. "Le public était au rendez-vous. C'était la deuxième meilleure édition depuis 2016", s'est félicité Grégory Laurent, le commissaire général de la Foire, au cours d'un point presse dimanche après-midi, à quelques heures de la clôture de l'événement.

"Soyons francs, la météo nous a aidés. Hier/samedi, la fréquentation était en baisse, mais ce dimanche, il y a eu un effet 'report'. Ce qui est certain, c'est que le public était au rendez-vous des différents temps forts, comme la rencontre ce dimanche avec le président du PS Paul Magnette et l'ancien président français François Hollande ou encore celle avec Amélie Nothomb", a souligné Grégory Laurent.

Fierté des organisateurs: 5.700 enfants ont arpenté les allées de la Foire qui a également accueilli 2.363 auteurs et 440 maisons d'édition. Quelque 8.000 personnes ont par ailleurs assisté à l'inauguration jeudi.

"Évidemment, il faudra analyser les ventes des stands mais la tendance est positive. Cette 53e édition est sans doute la deuxième meilleure depuis 2016, après une année 2023 exceptionnelle", a-t-il ajouté. L'an passé, l'événement avait attiré quelque 80.000 curieux.

Enfin, du côté de la Ville, la satisfaction est également de mise alors qu'une "Brigade des liseurs" a animé les rues du centre et que la navette mise en place a fait le plein de voyageurs. "Le partenariat mis en place entre la ville et la Foire est très important et doit être poursuivi", a assuré Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

La 53e édition de la Foire du Livre - qui accueillait également pour la première fois un quartier mangas - était consacrée aux thèmes de l'Europe et de l'amour.