Frissonner en été: au Japon, la tradition des maisons hantées bat son plein

Au Japon, l'été est généralement associé aux défunts. On y considère que les âmes des ancêtres reviennent dans l'autel de leur foyer à l'occasion de la fête de l'Obon, qui a lieu à la mi-août.

Les maisons hantées y sont aussi considérées de saison du fait de leur climatisation et des frissons qu'elles provoquent, dans ce pays où s'abattent en été une chaleur et une humidité étouffantes.

Dans le parc à thème Namjatown de Tokyo, des revenants en kimono et aux yeux rougis convulsent de douleur et chancèlent en direction des visiteurs, errant et geignant tels des zombies.

Se détachant de la faible lumière des lieux, Misato Naruse, 18 ans, dit à l'AFP être venue avec son amie Himari Shimada pour "se rafraîchir".