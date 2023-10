A Gaza, chanter pour couvrir le bruit des raids israéliens et pour "la paix mentale"

L'année dernière, Jawaher al-Aqraa confiait à l'AFP que la musique était un "échappatoire" dans sa vie quotidienne à Gaza, territoire conservateur et sous blocus israélien. Aujourd'hui, la jeune Palestinienne chante pour "couvrir le bruit des bombardements" israéliens.

"Les scènes dont je suis témoin m'emplissent de colère. Je n'ai que le chant pour exprimer mes sentiments et ceux des gens qui ont perdu leurs proches et leurs maisons", poursuit-elle. "Ma paix mentale passe par la musique et le chant".

"Parfois, j'essaye de dissimuler les bruits des bombardements et des drones en chantant mais les frappes deviennent plus importantes alors je m'arrête, je récite la chahada (profession de foi musulmane) puis je reprends", dit Jawaher al-Aqraa, 28 ans.

Elle l'a retrouvée réfugiée chez son frère dans le camp palestinien de Deir el-Balah (centre), en pleine guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du mouvement palestinien sur le sol israélien.

Plus de 1.400 personnes, en majorité des civils, ont été tuées en Israël selon les autorités et quelque 220 otages israéliens, étrangers ou binationaux ont été recensés.

La guerre a débuté le 7 octobre lorsque des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont commis l'attaque la plus meurtrière en Israël depuis sa création en 1948.

Plus de 5.791 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont 2.360 enfants, depuis le début de la guerre, selon le Hamas, mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007.

- "Miracle" -

"Cette guerre ne peut pas être décrite avec des mots, elle ne peut être comparée à celle qui a précédé (2021)", estime Jawaher al-Aqraa, qui dit avoir perdu trois amis la veille dans des raids israéliens.

Entourée des enfants de son frère qui applaudissent timidement, elle joue du violon et chante une chanson en anglais composée par des amis.

"Je suis invincible, incassable, inarrêtable, inébranlable. Ils me renversent et je me relève", chantonne-t-elle. "Je suis née pour être libre, je suis Palestinienne."

"Les bombardements n'ont en rien affecté ma détermination", dit-elle, rêvant de "chanter encore davantage et de voyager pour diffuser la cause palestinienne".

En 2022, elle disait vouloir "mettre à profit les difficultés pour être plus forte", dans une société conservatrice où il est mal vu pour une jeune femme de chanter ou jouer de la musique en public et dans un territoire sous blocus israélien depuis 2007 et appauvri par les guerres.

"J'ai survécu à cinq guerres et un million d'escalades", souligne-t-elle aujourd'hui, tout de noir vêtue. "Mais avec cette guerre, j'ai l'impression de ne faire qu'attendre mon tour pour mourir".

"Si je survis, c'est un miracle".