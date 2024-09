Guadeloupe: l'aéroport rebaptisé "Maryse Condé", six mois après le décès de l'écrivaine

L'arrêté, pris par la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, Catherine Vautrin, fait suite à une délibération du conseil régional de Guadeloupe le 26 avril 2024.

L'aéroport Pointe-à-Pitre-Le Raizet a reçu dimanche une nouvelle appellation administrative, Guadeloupe-Maryse Condé, six mois après le décès de l'écrivaine guadeloupéenne de 90 ans, selon un arrêté publié dimanche au Journal officiel.

Selon des sources aéroportuaires locales, "après vérifications", il s’agirait du "premier aéroport portant le nom d’une femme noire en France et peut être même le premier du monde".

Un hommage national, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, avait été rendu à Maryse Condé le 15 avril, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris.

L'autrice de "Ségou" ou de "La Vie sans fards", morte à 90 ans le 2 avril 2024, a été l'une des grandes voix de la littérature francophone, explorant dans ses romans, son théâtre et ses essais l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, l'héritage de l'esclavage et les identités noires.