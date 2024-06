Harry Potter, potion magique pour le tourisme au Royaume-Uni

"En position, et on dit 'fabulo Rosso!'", lance Sam Thorne, guide du circuit "The Potter trail" à une vingtaine d'adeptes du célèbre petit sorcier. Tous répètent la formule en frappant l'air d'une baguette magique improvisée, avant de reprendre leur exploration d'Edimbourg.

Les fans de la saga fantastique affluent des quatre coins de la planète vers l'Ecosse et le Royaume-Uni, générant des milliards de livres recettes, une manne qui ne fait que croître près de 30 ans après la sortie des premiers volumes, malgré les positions controversées de son autrice, JK Rowling.