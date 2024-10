Hip-hop et électro pour célébrer les 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique à l'AB

Le Maroc est mis à l'honneur samedi à l'occasion du 60e anniversaire des accords sur la migration de main-d'œuvre entre la Belgique et le Maroc, célébré à l'Ancienne Belgique, dans le centre de Bruxelles. Yalla.Worldwide, une initiative du DJ et producteur syriano-libanais Bader Shashit a invité une série d'artistes combinant le hip-hop et l'électro avec des influences d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'invité de marque est l'artiste Issam, considéré comme le pionnier de la trap marocaine.

Bader Shashit est le fils d'une mère libanaise et d'un père syrien, réfugié en Belgique après avoir quitté la Syrie il y a quelques années. Le DJ a vite remarqué que la richesse musicale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord était presque inconnue en Belgique et que les artistes de la région étaient totalement absents de la scène locale du hip-hop et de l'électro. Avec Yalla.Worldwide, il veut présenter à un public plus large la diversité et la richesse de la musique contemporaine de ces deux régions.

Issam, de son vrai son Issam Harris, est né à Casablanca et a connu un grand succès en 2018 avec le hit "Trap Beldi", une des premières vidéos de trap marocaine à atteindre les 10 millions de vues sur Youtube. Le style d'Issam se caractérise par une combinaison de paroles en Darija, l'arabe marocain, une voix modifiée avec l'autotune et des instrumentaux parsemés d'éléments de musique traditionnelle d'Afrique du Nord.