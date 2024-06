"Ils ont su apporter un nouvel esprit à la franchise": le nouveau film de la saga "Bad Boys" arrive en salle, et il est réalisé par deux Belges

Ce mercredi, sort le quatrième volet de la saga Bad Boys, avec toujours le célèbre duo composé de Will Smith et Martin Lawrence. Aux commandes de ce blockbuster américain, deux Belges : Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Quatre ans après Bad Boys for Life et 29 ans après le premier opus, le duo n’a presque pas changé. À noter que pour Will Smith, il s’agit là du premier projet pour le cinéma depuis l’épisode de la fameuse gifle lors de la cérémonie des Oscars en 2022.

Les deux flics les plus cools de Miami sont de retour dans un nouvel opus qui s'annonce explosif. Mike Lowrey et Marcus Burnett ont la mission de laver l’honneur de leur capitaine, accusé d'avoir collaboré avec des trafiquants de la mafia.

La vedette américaine a été remise en selle grâce à deux réalisateurs... Belges. Leurs noms ? Adil El Arbi et Bilall Fallah. "Faire un film, c'est un rêve, mais faire un film à Hollywood avec Will et Martin, qui sont des figures emblématiques, c'est incroyable", expliquait l'un des réalisateurs lors du RTL info 13h de ce mardi 4 juin.

Plus fou encore, c'est Will Smith et Martin Lawrence qui leur ont demandé de poursuivre l’aventure. "Ils ont su apporter un nouveau look et un nouvel esprit à la franchise. Ils ont réussi à la moderniser tout en conservant un peu de nostalgie", explique Will Smith.

Ce qui est certain, c'est qu'avec Bad Boys 4, l’été s’annonce d’ores et déjà chargé en sortie de blockbusters américains.