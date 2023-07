"Insidious" apporte des frissons en plein été au box-office nord-américain

Entre deux vagues de chaleur, les cinéphiles nord-américains ont recherché les frissons ce week-end, le dernier volet de la saga d'horreur "Insidious" se plaçant en tête du box-office, selon des estimations provisoires dimanche.

"Insidious: The Red Door", dans lequel un père et son fils combattent des démons, devrait ainsi engranger 32,6 millions de dollars au Canada et aux Etats-Unis, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.