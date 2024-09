"The Jacket", le premier film de Mathijs Poppe, en avant-première au Festival de Gand

L'avant-première de "The Jacket", produit par la société belge Mirage et des partenaires internationaux, aura lieu le 18 octobre à 21 heures au Kinepolis de Gand. La projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec le réalisateur. Une seconde projection est prévue le 20 octobre à 11h00.

Le film brosse le portrait de Jamal Hindawi, un Palestinien qui vit en exil avec sa famille dans le camp de réfugiés de Chatila à Beyrouth, au Liban. Ses amis et lui font du théâtre politique qui aborde leur lien profond avec la Palestine et leur statut de réfugiés au Liban.

La 51e édition du Festival du film de Gand se déroulera du 9 au 20 octobre. Le festival s'ouvrira avec le film "Small Things Like These", du réalisateur belge Tim Mielants. D"'autres réalisateurs belges seront présents pour présenter leurs nouveaux projets tels que Dimitri Verhulst ("The Weeping Walk"), Christina Vandekerckhove ("Milano"), Ish Ait Hamou et Monir Ait Hamou ("BXL"), ou encore Leonardo van Dijl ("Julie Keeps Quiet", qui représentera la Belgique à la présélection pour l'Oscar du meilleur film étranger).