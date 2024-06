Jean-Paul Gaultier se lance dans le cinéma d'animation avec le studio franco-belge nWave

"Dans l'animation, on peut rendre tout, même l'impossible, c'est ça qui est formidable", confie Jean-Paul Gaultier. "L'approche du trait, une silhouette, une ligne": cette technique cinématographique "correspond plus à ce que je connais" que les films en prise de vues réelles, ajoute le "directeur artistique".

Le scénario d'une mite qui rêve de faire de la haute couture, loin de son destin de faiseuse de trous dans les pulls, lui a été présenté. Un univers à la fois réaliste, contemporain, et mêlant le monde des humains et des insectes.

Le travail a commencé il y a environ un an et demi et en est encore à ses débuts: le film, qui n'a pas encore de titre, est annoncé pour début 2027.

"Jean-Paul Gaultier amène énormément, non seulement des idées visuelles et graphiques, mais aussi un esprit, une vision de la mode qui est formidable, qui est très cinématographique et aussi très accessible", se réjouit M. Zeller, dont le studio est spécialisé dans la 3D numérique. Le siège est à Forest, et l'entreprise compte près de 200 employés.