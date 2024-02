Josh Brolin: "Pendant 20 ans, je n'ai eu que les Goonies"

Josh Brolin à l'affiche de "Dune II", quoi de plus naturel pour ce pensionnaire des blockbusters comme "Avengers"? Et pourtant, l'acteur a vivoté "pendant 20 ans" sur le souvenir des "Goonies", succès des années 1980.

Josh Brolin admire son cadet et se réjouit de sa réussite - après "Elvis", la série "Masters of the air" produite par Steven Spielberg et Tom Hanks - alors que lui galérait au même âge. Pressenti pour la série "21 Jump Street", Johnny Depp l'a coiffé au poteau.

Celui qui a passé sa jeunesse dans un ranch a été remis en selle par le film "No country for old men" des frères Coen en 2007.

Il dit avoir ensuite profité d'un "effet domino". Les autres réalisateurs ont pensé: "+Pourquoi ils l'ont choisi lui? Moi aussi je le veux dans mon film!+", raconte-t-il modestement.

La même année, sa mâchoire carrée et sa voix caverneuse, comme creusée par les alcools forts qu'il ne boit plus, font merveille pour le flic corrompu de d'"American gangster" de Ridley Scott. Et, en 2009, il sera nommé aux Oscars pour le second rôle de "Milk" de Gus Van Sant.

Puis viendront les blockbusters ("Men in black", "Gardiens de la galaxie"...) qui ne l'enfermeront jamais dans le confort.

"Je dois être masochiste, je choisis des films émotionnellement ou physiquement difficiles, comme +Everest+ où on a eu tellement froid qu'on ne pouvait pas dormir, ou +Dune+, tourné par 45 degrés avec du sable dans la bouche, à 2h30 d'Abou Dhabi".

- "Photos d'iceberg" -

Cet attrait des films qui "vous consument", il le rattache à "Apocalypse now" que son père l'a emmené voir alors qu'il avait seulement 11 ans: "C'était irresponsable", rigole-t-il.

Sur "Sicario" en 2015, il fait la connaissance du réalisateur Denis Villeneuve, aujourd'hui aux commandes de "Dune". "On est si proches avec Denis, que là, sur +Dune II+, j'ai eu l'impression qu'on dormait dans le même lit (rires)".

Un film pas comme les autres pour ce fan de science-fiction. "Mon cerveau a explosé quand j'ai lu, gamin, +Chroniques martiennes+ de Ray Bradbury, dont j'ai ensuite tout dévoré. Après, il y a eu Isaac Asimov (+Fondation+) puis à 15 ans j'ai plongé dans Frank Herbert et +Dune+".

Fan de rock - il écoutait Kiss adolescent et fut proche adulte de Chris Cornell, leader disparu de Soundgarden -, Josh Brolin chantonne brièvement dans "Dune II".

Il a écrit les paroles. "Pour la musique, je travaillais avec Hans Zimmer (compositeur renommé de la B.O.), je lui demandais des idées et il m'envoyait des photos... d'iceberg. Il était en vacances (rires)". "J'ai douté de lui à ce moment, ce qui était débile car sa musique est géniale".

Fin connaisseur de "Dune", il sait que son personnage aurait sa place dans un troisième épisode. "Ca dépendrait du succès du deuxième", répond le vieux routier d'Hollywood.