Justin Timberlake passera le 3 août par le Sportpaleis d'Anvers

La tournée, qui débutera en avril, compte au total 67 dates, dont 13 en Europe et au Royaume-Uni. L'occasion pour le chanteur de défendre les singles "Selfish" et Drown" tirés de son prochain album, "'Everything I Thought It Was", dont la sortie est prévue le 15 mars. Mais Justin Timberlake fera également la part belle à ses titres les plus connus tels que "Cry Me A River", "Can't Stop The Feeling !" ou "Rock Your Body".

Les tickets pour le concert anversois seront en vente à partir du 1er mars à 10h00. Il faudra débourser entre 56 et 140 euros pour obtenir le précieux sésame.