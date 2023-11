La 46e édition d'Antica Namur ouvre avec une vingtaine de nouveaux exposants

Outre ses exposants habituels comme les galeries Claeys, Van De Ven, Capazza ou la Maison Papon, la foire d'art peut compter cette année sur la présence d'une vingtaine de nouveaux participants. Parmi eux, on trouve le Français Stéphane Jacob et sa collection d'art aborigène, son compatriote Étienne de Roissart spécialisé dans le mobilier, ou encore la Fondation Albert Vandervelden et ses trésors réalisés par de grands orfèvres.

L'autre nouveauté de cette 46e édition est le parcours digital fléché baptisé "Iconic". Celui-ci est composé de vingt œuvres considérées comme incontournables dans leurs domaines respectifs. Des codes QR permettront au grand public de mieux se familiariser avec les artistes qui se cachent derrière chacune des créations.

"Cette démarche démontre qu'Antica Namur se veut plus que jamais un salon ouvert à toutes et tous", a commenté sa directrice, Diane Kervyn. "Certes, nous attendons principalement des collectionneurs venus de Belgique et des pays frontaliers, mais l'art se destine ici à tout le monde. Des œuvres seront vendues pour plusieurs centaines de milliers d'euros, mais on peut aussi se faire plaisir pour quelques centaines d'euros et des experts sont là pour aider chacun et chacune. Puis, on peut aussi venir juste pour le plaisir des yeux."