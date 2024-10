La Coupe du monde d'improvisation professionnelle revient dimanche en Belgique

La Coupe du Monde d'Improvisation théâtrale professionnelle revient en Belgique dès dimanche pour la première fois depuis 1990. Six équipes francophones se retrouveront durant une semaine sur la patinoire à Ath, Wavre, Bruxelles et Louvain-la-Neuve, où se déroulera la finale.

Créé au Québec dans les années 1970 par Robert Gravel et Yvon Leduc, le match d'impro, joué pour la première fois en 1977 à Montréal, s'inspire pour son decorum du hockey sur glace, le sport national au Québec. Deux équipes de cinq jouteurs s'affrontent en deux mi-temps sur une patinoire. L'arbitre donne un thème et d'éventuelles contraintes, les jouteurs ont une vingtaine de secondes de réflexion (de caucus) avant de monter la patinoire improviser une histoire. Le public vote ensuite pour l'équipe qu'il a préférée.

Les matchs de la prochaine Coupe du monde se joueront à Ath, Wavre, Bruxelles (au Mirano et au Cirque royal) et à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve, théâtre de la finale dimanche 27 octobre. L'équipe belge se compose d'Agathe Mortelecq, Fred Nyssen, Laurent Dauvilée et Gudule.