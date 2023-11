La fille d'André Franquin ne veut pas trahir la volonté de son père

"Je ne pouvais exercer de droit moral sur quelque chose qui n'aurait jamais dû exister car allant totalement à l'encontre de la volonté que m'a exprimée mon père à maintes reprises, à moi, mais aussi à mes enfants, mon entourage, à ses amis et à ses confrères", écrit-elle.

Malgré la position d'Isabelle Franquin, Dupuis a persisté et "Le Retour de Lagaffe", écrit et dessiné par le Canadien Marc Delafontaine (Delaf), sort ce mercredi en librairie. Les responsables de Dupuis "écrabouillent complètement la volonté de Franquin, en faisant croire qu'ils sont dans leur bon droit", s'insurge Frédéric Jannin, humoriste et dessinateur qui a collaboré avec Franquin notamment sur "Les Démêlés d'Arnest Ringard et d'Augraphie" à la fin des années '70.