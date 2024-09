La jeune Mina Koraichi et la plume confirmée d'Etienne Davodeau primées aux Prix Atomium

Le prix Leblanc, du nom du fondateur du "Journal Tintin", des Éditions du Lombard ou encore des studios de dessins animés Belvision, offre un coup de projecteur à une étoile montante de la bande dessinée, qui ne compte pas plus de deux albums à son actif. Alors qu'elle entame tout juste un master en bande dessinée à l'école supérieure des arts de Saint-Luc à Bruxelles, Mina Koraichi a émerveillé le jury par son récit partiellement autobiographique. Elle y donne vie à Nadia, une jeune Marocaine dont la mère est décédée et qui, en son hommage, décide de créer un club destiné aux femmes analphabètes.

"Avec une résonance sociale et féministe, ce futur premier album bénéficie déjà d'un ton très affirmé", a relevé le jury, touché par "la sincérité et les valeurs humanistes" de l'autrice. Le livre sera édité par le Lombard tandis que Judith Vanistendael, la présidente du jury, s'investira personnellement dans le suivi de sa réalisation. Ce Prix Atomium est également doté de 20.000 euros (une bourse de 10.000 euros allouée par la Cocof et 10.000 euros en avance sur droits).