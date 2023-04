La nouvelle plateforme Max, fusion de HBO Max et Discovery+, promet une série "Harry Potter"

"Notre priorité c'est ce qui sera à l'écran", a prévenu le PDG de HBO Casey Bloys, en marge de la présentation à Los Angeles, alors qu'il était interrogé par des journalistes sur les accusations de transphobie visant l'écrivaine, qui les repousse avec vigueur.

"L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir", a souligné la romancière britannique dans le communiqué.

Pour faire saliver de futurs abonnés, Max promet aussi un nouveau prequel de "Game of Thrones", intitulé "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", se déroulant cent ans avant les événements de la série originale, et qui viendra encore nourrir la saga, après un premier prequel, "House of the Dragon", à l'été 2022.