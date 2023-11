L'animateur Jimmy Kimmel présentera les Oscars pour la quatrième fois

L'humoriste Jimmy Kimmel présentera la cérémonie des Oscars pour la quatrième fois, ont annoncé mercredi les organisateurs de la plus prestigieuse des cérémonies d'Hollywood.

C'est déjà sur lui que l'organisation avait misé en mars dernier pour assurer une cérémonie consensuelle, un an après la gifle de Will Smith sur Chris Rock qui avait défrayé la chronique.

L'audience avait alors progressé de 12%, un résultat encourageant pour un rendez-vous télévisuel qui tente de reconquérir le public après avoir touché le fond pendant la pandémie.

"Jimmy s'est imposé comme l'un des plus grands animateurs d'Oscars de tous les temps grâce à son mélange parfait d'humanité et d'humour" ont salué les producteurs exécutifs de la cérémonie, Raj Kapoor et Katy Mullan.