Le Beau Vélo de Ravel sillonnera la Wallonie en huit étapes du 6 juillet au 24 août

Le coup d'envoi sera donné le 6 juillet à Flobecq, au Pays des Collines, avec sur le vélo, Adriana Karembeu et l'auteur liégeois à succès Philippe Boxho.

Suivront Saint-Vith le 13 juillet avec la galeriste liégeoise de l'émission "Affaire conclue" Aurore Morisse, et Daddy K aux platines, Châtelet le 20 juillet avec le comédien Angelo Bison et Ykons, Houyet le 27 juillet (Helmut Lotti et Kid Noize), Francorchamps le 3 août (Sarah Bovy et Benny B), Gerpinnes le 10 août (Pierre-Nicolas Marques et Mister Cover), Welkenraedt le 17 août (Helena Roosen et Suarez) et, enfin, Libramont le 24 août (Kody et Alex Germys).

Un invité surprise est annoncé pour Gerpinnes et Welkendraedt. L'étape de Francorchamps permettra de parcourir intégralement le circuit automobile. Le village sera installé sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1.