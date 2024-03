Le chanteur Eric Carmen, interprète du tube "All By Myself", est décédé à l'âge de 74 ans

L'auteur, compositeur et interprète américain Eric Carmen, notamment connu pour ses tubes "Hungry Eyes" et "All By Myself", s'est éteint à l'âge de 74 ans, a annoncé son épouse.

Originaire de l'Ohio, Eric Carmen est devenu célèbre dans les années 70' en tant que leader du groupe américain The Raspberries, mais après quatre albums, le groupe s'est séparé en 1975. Eric Carmen a alors poursuivi sa carrière en solo.

Outre la chanson "Hungry Eyes", présente dans la bande originale du film Dirty Dancing (1987) avec Jennifer Grey et Patrick Swayze, l'artiste a également écrit "All By Myself", un titre souvent repris et notamment chanté par Céline Dion. Eric Carmen est également à l'origine de "Never Gonna Fall In Love Again" et "Make Me Lose Control".